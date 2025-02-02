Окупанти вдарили по Люботину на Харківщині: постраждали двоє людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, внаслідок влучання ворожого БПЛА в Люботині отримали опіки полумʼям чоловік та жінка. Наразі вони госпіталізовані до медичного закладу.

Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. У будинку під час атаки перебували двоє дітей, вони не постраждали.

Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.