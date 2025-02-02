Окупанти вдарили по Люботину на Харківщині: постраждали двоє людей
У неділю, 2 лютого, російські окупаційні війська обстріляли безпілотниками місто Люботин Харківської області. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, внаслідок влучання ворожого БПЛА в Люботині отримали опіки полумʼям чоловік та жінка. Наразі вони госпіталізовані до медичного закладу.
Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. У будинку під час атаки перебували двоє дітей, вони не постраждали.
Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.
- Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, в Одеській та Сумській областях є жертви. Зокрема, в Полтаві серед загиблих та поранених є діти. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе