Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, є постраждалий та руйнування
Протягом неділі, 2 лютого, два райони Дніпропетровщини потерпали від атак російської окупаційної армії. У Новопавлівській громаді є постраждалий
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його інформацією, по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, ввечері росіяни поцілили КАБом.
"Попередньо, є один поранений. Відомо, що потрощена приватна оселя. Інші деталі уточнюємо", - зазначив Лисак.
Крім того, десятки обстрілів пережила Нікопольщина. Її ворог атакував безпілотниками та боєприпасами, які скидав з БПЛА. Також окупанти били із важкої артилерії.
За даними очільника ОВА, найбільше руйнувань зафіксовано у Нікополі. Втім, за його словами, неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.
"Загалом у районі через удари противника понівечена інфраструктура, декілька підприємств та адмінбудівля. Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Побиті автівки, 2 гаражі та лінія електропередач. Там з людей ніхто не постраждав", - додав Сергій Лисак.
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
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