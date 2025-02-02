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Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, є постраждалий та руйнування

Катерина Ганжа
2 лютого, 2025 неділя
19:39
Війна з Росією

Протягом неділі, 2 лютого, два райони Дніпропетровщини потерпали від атак російської окупаційної армії. У Новопавлівській громаді є постраждалий

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, ввечері росіяни поцілили КАБом. 

"Попередньо, є один поранений. Відомо, що потрощена приватна оселя. Інші деталі уточнюємо", - зазначив Лисак. 

Крім того, десятки обстрілів пережила Нікопольщина. Її ворог атакував безпілотниками та боєприпасами, які скидав з БПЛА. Також окупанти били із важкої артилерії.

За даними очільника ОВА, найбільше руйнувань зафіксовано у Нікополі. Втім, за його словами, неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

"Загалом у районі через удари противника понівечена інфраструктура, декілька підприємств та адмінбудівля. Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Побиті автівки, 2 гаражі та лінія електропередач. Там з людей ніхто не постраждав", - додав Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Теги:
Новини
Суспільство
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
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