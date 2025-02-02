Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилося місто Зеленодольськ

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Оперативно включилися у розв'язання цього питання. Фахівці ремонтують обладнання, щоб батареї знову почали гріти. Одночасно прийняли рішення про запуск модульних котелень. Підготовка вже стартувала", - звітував він.

Лисак запевнив, що на повну котельні запрацюють від завтра на трьох локаціях: у школі, дитсадочку та лікарні. Наразі там активізують свою роботу Пункти незламності, аби люди за потреби могли обігрітися. Додаткові такі осередки у будь-який момент готові розгорнути і надзвичайники, додав очільник ОДА.

"Промоніторили ситуацію з електро- та водопостачанням. З цим все добре. Разом впораємося з викликами, що додає країна-агресорка. Сам на сам людей у складній ситуації ніхто не залишить", - резюмував він.