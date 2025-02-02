Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилося місто Зеленодольськ
На Дніпропетровщині у Криворізькому районі без тепла залишилася Зеленодольська громада через ранкову ворожу атаку. Послуга відсутня у багатоповерхових будинках і закладах соціальної сфери
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Оперативно включилися у розв'язання цього питання. Фахівці ремонтують обладнання, щоб батареї знову почали гріти. Одночасно прийняли рішення про запуск модульних котелень. Підготовка вже стартувала", - звітував він.
Лисак запевнив, що на повну котельні запрацюють від завтра на трьох локаціях: у школі, дитсадочку та лікарні. Наразі там активізують свою роботу Пункти незламності, аби люди за потреби могли обігрітися. Додаткові такі осередки у будь-який момент готові розгорнути і надзвичайники, додав очільник ОДА.
"Промоніторили ситуацію з електро- та водопостачанням. З цим все добре. Разом впораємося з викликами, що додає країна-агресорка. Сам на сам людей у складній ситуації ніхто не залишить", - резюмував він.
- У ніч проти неділі, 2 лютого, протиповітряна оборона ліквідувала 40 запущених по Україні російських безпілотників.
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