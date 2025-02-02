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Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилося місто Зеленодольськ

Ксенія Золотова
2 лютого, 2025 неділя
15:42
Війна з Росією опалення, тепло

На Дніпропетровщині у Криворізькому районі без тепла залишилася Зеленодольська громада через ранкову ворожу атаку. Послуга відсутня у багатоповерхових будинках і закладах соціальної сфери

Зміст

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Оперативно включилися у розв'язання цього питання. Фахівці ремонтують обладнання, щоб батареї знову почали гріти. Одночасно прийняли рішення про запуск модульних котелень. Підготовка вже стартувала", - звітував він.  

Лисак запевнив, що на повну котельні запрацюють від завтра на трьох локаціях: у школі, дитсадочку та лікарні. Наразі там активізують свою роботу Пункти незламності, аби люди за потреби могли обігрітися. Додаткові такі осередки у будь-який момент готові розгорнути і надзвичайники, додав очільник ОДА.

"Промоніторили ситуацію з електро- та водопостачанням. З цим все добре. Разом впораємося з викликами, що додає країна-агресорка. Сам на сам людей у складній ситуації ніхто не залишить", - резюмував він.

  • У ніч проти неділі, 2 лютого, протиповітряна оборона ліквідувала 40 запущених по Україні російських безпілотників.
Теги:
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Суспільство
Україна
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
Енергія
Енергетика
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