Росіяни 1 лютого вбили у Полтаві цілу родину: мати, 9-річну доньку і батька

Про це інформує Фокус.

Дідусь загиблої дівчинки поділився деталями інциденту, зазначивши, що родина проживала на другому поверсі.

"У цьому будинку в мене загинули син, невістка й онука. Уся сім'я, молоді люди, 37 років, внучці було 9. Тому, щоб воно здохло, разом із Путіним уся Росія. Її тепер 100 років будуть усі ненавидіти", – розповів 61-річний Ігор Яворський.

За життя 9-річна Софія була постійною читачкою 6-ї філії центральної бібліотеки Полтави, розташованої на Браїлках поблизу зруйнованого будинку.

"Трагічна втрата для нашої бібліотечної родини… Сьогодні наші серця розбиті. Від ворожої атаки Росії на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія Яворська — юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє", - йдеться в повідомленні пресслужби бібліотеки.

Також, за інформацією співвласника "Нової Пошти" Володимира Попершнюка, загибла мама Олена була співробітницею компанії.

"До останнього сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося. Вчорашній приліт у Полтаві торкнувся і Нової Пошти - Росія вбила нашу колегу та її родину. Загинула співробітниця контакт-центру Нової Пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня донечка Софія, якій було всього 9 років. За освітою Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалася у Нову пошту. Родина Яворських жила на другому поверсі зруйнованого будинку", - зазначив Попершнюк.