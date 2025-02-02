Експрем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною

Про це Атталь повідомив у соцмережі X.

Він зазначив, що для нього "велика честь очолювати парламентську групу дружби між Францією та Україною".

Honoré de présider désormais le groupe d'amitié parlementaire entre la France et l'Ukraine.



Le juste combat des Ukrainiens pour la liberté, contre l'agresseur russe, est celui de tous les Français, de tous les Européens.



Слава Україні! Героям слава! ???????????????????????? pic.twitter.com/zMONVjFzeo — Gabriel Attal (@GabrielAttal) February 1, 2025

"Справедлива боротьба українців за свободу, проти російського агресора – це боротьба всього французького народу, всіх європейців. Слава Україні! Героям слава!", - написав він.