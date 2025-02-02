Експрем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною
Колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь став очільником парламентської групи дружби з Україною
Про це Атталь повідомив у соцмережі X.
Він зазначив, що для нього "велика честь очолювати парламентську групу дружби між Францією та Україною".
"Справедлива боротьба українців за свободу, проти російського агресора – це боротьба всього французького народу, всіх європейців. Слава Україні! Героям слава!", - написав він.
- Президент Франції Емманюель Макрон 13 грудня 2024 року призначив новим премʼєр-міністром країни лідера центристської партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.
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