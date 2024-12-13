Новим премʼєром Франції став Франсуа Байру

Про це інформує пресслужба Єлисейського палацу у соцмережі Х.

Як зазначається, президент Макрон доручив Байру сформувати новий уряд.

Як пише France24, новий французький прем’єр очолює центристську партію "Демократичний рух". Раніше він обіймав посаду міністра юстиції та був відомою фігурою у французькій політиці протягом десятиліть.

Також Байру був мером міста По на південному заході Франції, союзником і близькою довіреною особою Макрона з моменту його приходу до влади у 2017 році.

Водночас у Комуністичній партії Франції назвали призначення Байру "поганою новиною", а в партії "Нескорена Франція" вже пообіцяли винести новому прем'єрові вотум недовіри.

Відставка уряду. Що передувало

Нагадаємо, 4 грудня французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Наступного дня Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.

Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.

