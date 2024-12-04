Уряд Франції відправили у відставку

Про це повідомляє France24.

"Уряд прем'єр-міністра Франції Мішеля Барньє "розвалюється" після того, як парламент висловив вотум недовіри", - йдеться у повідомленні.

Для рішення щодо вотуму недовіри була потрібна більшість у 288 голосів. 331 підтримали ініціативу та відправили французький уряд у відставку.

Це перший подібний випадок з 1962 року, коли вотум недовіри отримав Жорж Помпіду.

Відставка уряду. Що передувало

Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.

Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.