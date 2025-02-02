Не слід переоцінювати удари по російських НПЗ, - інвестиційний банкір Фурса

Про це він розповів в етері Еспресо

"Не слід переоцінювати наші удари по російських НПЗ. Так, це гарно горить й вибухає, мені це подобається. Так, росіяни змушені витрачати кошти на ремонт. Втім, всі ці заводи ремонтуються. Насправді якщо подивитись на список заводів, по яких ми завдавали ударів за останній рік, то всі вони працюють. НПЗ, по яких ЗСУ завдали ударів нещодавно, зараз росіяни виводять в ремонт, але згодом і вони запрацюють. Це величезні обʼєкти, які відновлюються досить швидко. Тому щодо ефекту таких ударів, то його мало", - пояснив Фурса.

Банкір зауважив, що санкції дійсно можуть вплинути на доходи росіян від продажу нафтопродуктів. Їхня доля на ринку нафтопродуктів в Китаї та Індії падає.

"По тіньовому російському флоту ефект може бути й ми його вже спостерігаємо. Зокрема, нові санкції примусили Індію домовлятись з кимось іншим. Оскільки, або ніхто не хоче мати справу з підсанкційними кораблями, або росіяни можуть обійти санкції, але здорожчає нафта до такого рівня, що Індії вона буде не цікава. Доля нафтопродуктів росіян на ринку Китаю та Індії падає. Тому санкції дійсно корисні й можуть вплинути на доходи росіян від продажу нафти", - додав він.