РФ призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга після удару БПЛА, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, 29 січня транзит нафти в Усть-Лузі впав до нуля. Дані судноплавства вказують, що танкер вийшов з порту вранці середи, а згодом у сигналах від суден був розрив.

Bloomberg вказує, якщо підтвердиться, що удари українських безпілотників пошкодили трубопровідну систему, що живить Усть-Лугу, це може створити нову значну загрозу для світового нафтового ринку, зупинивши постачання нафти з порту на тривалий період. Втім, можливо, що у сховищах ще є барелі, які можуть компенсувати скорочення постачань.

Торік порт обробляв близько 650 000 барелів нафти на добу. Це становить близько 20% від загального обсягу російських морських поставок.

У середу представник української служби безпеки заявив, що безпілотники завдали удару по російській насосній станції "Андреаполь" на Балтійській трубопровідній системі-2. У РФ від коментарів відмовилися.