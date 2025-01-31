РФ призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга після удару БПЛА, - Bloomberg
Росія призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга на Балтійському морі через атаку безпілотників по насосній станції
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
За словами співрозмовника видання, 29 січня транзит нафти в Усть-Лузі впав до нуля. Дані судноплавства вказують, що танкер вийшов з порту вранці середи, а згодом у сигналах від суден був розрив.
Bloomberg вказує, якщо підтвердиться, що удари українських безпілотників пошкодили трубопровідну систему, що живить Усть-Лугу, це може створити нову значну загрозу для світового нафтового ринку, зупинивши постачання нафти з порту на тривалий період. Втім, можливо, що у сховищах ще є барелі, які можуть компенсувати скорочення постачань.
Торік порт обробляв близько 650 000 барелів нафти на добу. Це становить близько 20% від загального обсягу російських морських поставок.
У середу представник української служби безпеки заявив, що безпілотники завдали удару по російській насосній станції "Андреаполь" на Балтійській трубопровідній системі-2. У РФ від коментарів відмовилися.
- Раніше Reuters повідомляло, що рязанський нафтопереробний завод у РФ призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня.
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