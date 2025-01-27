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Головна Світ Нафтопереробний завод у Рязані зупинився після атаки українських дронів, - Reuters

Нафтопереробний завод у Рязані зупинився після атаки українських дронів, - Reuters

Ксенія Золотова
27 січня, 2025 понедiлок
21:06
Світ

Рязанський нафтопереробний завод у РФ призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. 

За їхніми даними, горіло сховище нафти, в результаті чого була пошкоджена залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася", - сказало джерело.

Другий співрозмовник повідомив, що завантаження призупинено з 24 січня, також підтвердивши, що завод зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.

Інші джерела в галузі повідомили, що інші нафтопереробні заводи, в тому числі в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.

У 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн метричних тонн (262 тис. барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії.

За рік було вироблено 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива, за даними джерел.

  • Пізно ввечері 23 січня у низці областей Росії повідомили про атаки безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали в Брянську, на Рязанщині й у Курську, також неспокійно було в Московській області. Вранці 24 січня Генштаб підтвердив ураження у РФ об'єктів, залучених до забезпечення російської окупаційної армії, зокрема "Рязанської нафтопереробної компанії" й нафтоперекачувальної станції "Рязань", завод мікроелектроніки "Кремній Ел". 

     

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
нафта
Війна з Росією
безпілотник
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