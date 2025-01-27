Нафтопереробний завод у Рязані зупинився після атаки українських дронів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За їхніми даними, горіло сховище нафти, в результаті чого була пошкоджена залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася", - сказало джерело.

Другий співрозмовник повідомив, що завантаження призупинено з 24 січня, також підтвердивши, що завод зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.

Інші джерела в галузі повідомили, що інші нафтопереробні заводи, в тому числі в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.

У 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн метричних тонн (262 тис. барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії.

За рік було вироблено 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива, за даними джерел.