Нафтобаза і АЕС: у РФ заявили про атаку безпілотників на декілька регіонів

Про це повідомляють очільники російських регіонів та місцеві телеграм-канали.

Нижньогородська область

Канал ASTRA пише, що дрони атакували Нижньогородську область. За попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза до Кстова, повідомляють очевидці. Там почалася пожежа. Офіційної інформації наразі немає.

Смоленська область

У Смоленській області атаки нібито зазнала АЕС, повідомив голова регіону Василь Анохін. За його словами, безпілотники також атакують цивільну інфраструктуру, один дрон збитий.

"У різних районах Смоленської області цивільні об'єкти зазнали масованої атаки БПЛА. Зараз засобами ППО та РЕБ Міністерства оборони Росії ведеться їхнє знищення. За попередньою інформацією, один з безпілотників збитий під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики", - заявив він.

Тверська область

Губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив про відбиття атаки 14 БпЛА над Торопецьким округом регіону. Дані про постраждалих і пошкодження відсутні.

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про перехоплення та знищення силами ППО Міноборони РФ 26 безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема 3 реактивних.

"Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби проводять обстеження територій", - написав він.

Обмеження цивільної авіації

В аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників тимчасово вводили план "Килим", що призвело до затримки рейсів на виліт і приліт, проте наразі всі обмеження знято, передає ТАСС.

Згодом у "Росавіації" повідомили, що аналогічні заходи запроваджено в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, де також затримували рейси через можливу атаку дронів.