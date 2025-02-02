І ви очікуєте від такого підходу щось доброго для народу України?!

Єдиний наш вихід у колі сильніших: все виводити на видиму площину, робити прозорим, не погоджуватися на обговорення долі України без України.

Ми збережемо позиції, якщо зможемо повернути питання важливості міжнародно-правових норм, правил і категоричного невизнання нав'язування наративу про " дві сторони конфлікту, де кожна має піти на компроміси... ".

І так, у мене претензії до тих, кого це стосується: помилок стало надто багато. Динаміки й енергійності назовні значно поменшало. Потрібне перезавантаження стратегії й виконавців! Не переорієнтуєтеся з внутрішньої боротьби за владу на посилення оборони й стійкості країни — наслідки "накриють" всіх нас з вами!

Думай. Те.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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