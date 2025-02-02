ХАМАС робить шоу зі звільнення заручників, щоб показати хоч якусь перемогу, - співзасновник організації "Ізраїльські друзі України"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Так, вони (ХАМАС, - ред.) роблять шоу. Це, звичайно, всі ці шоу, вони розраховані більше на свою внутрішню вулицю, тому що їм треба зробити так звану картинку перемоги. Тому що Газа в руїнах. Тобто люди повертаються на північ Гази і хочуть повернутися на південь, тому що на півночі немає води, немає електрики, немає нічого, тільки розбиті будинки. І тому ХАМАСу важливо показати своїм прибічникам і своєму населенню в Газі якусь перемогу. От вони вибрали робити такі шоу з продюсуванням каналу Аль Джазіра, який став їхнім рупором пропагандистським", - сказав він.

В'ячеслав Фельдман зауважив, що завдяки тиску на посередників з боку Ізраїлю ці показові шоу припинилися. За його словами, під час одного з обмінів складалося враження, що палестинці здійснять самосуд над ізраїльськими заручниками.

"Минулого тижня, коли звільняли двох дівчат і одну літню людину Гаді Мозеса. Вони там зробили дуже небезпечне шоу, коли було таке враження, що натовп зараз лінчує наших заручників. Після цього Ізраїль зробив певний тиск на посередників і затримав звільнення арабських терористів, які сидять у тюрмах на обмін. І вже цієї суботи ми бачили, що все пройшло спокійно без натовпу майже, і вони змінили своє, так би мовити, ставлення і ту картинку, яку вони хочуть робити", - вважає співзасновник організації "Ізраїльські друзі України" .