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ХАМАС робить шоу зі звільнення заручників, щоб показати хоч якусь перемогу, - співзасновник організації "Ізраїльські друзі України"

Марина Клюєва
2 лютого, 2025 неділя
16:51
Світ обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Співзасновник організації "Ізраїльські друзі України" В'ячеслав Фельдман вважає, що ХАМАС робить зі звільнення ізраїльських заручників показові шоу, аби продемонструвати своїм прибічникам та населенню в Газі якусь перемогу

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Так, вони (ХАМАС, - ред.) роблять шоу. Це, звичайно, всі ці шоу, вони розраховані більше на свою внутрішню вулицю, тому що їм треба зробити так звану картинку перемоги. Тому що Газа в руїнах. Тобто люди повертаються на північ Гази і хочуть повернутися на південь, тому що на півночі немає води, немає електрики, немає нічого, тільки розбиті будинки. І тому ХАМАСу важливо показати своїм прибічникам і своєму населенню в Газі якусь перемогу. От вони вибрали робити такі шоу з продюсуванням каналу Аль Джазіра, який став їхнім рупором пропагандистським", - сказав він.

В'ячеслав Фельдман зауважив, що завдяки тиску на посередників з боку Ізраїлю ці показові шоу припинилися. За його словами, під час одного з обмінів складалося враження, що палестинці здійснять самосуд над ізраїльськими заручниками. 

"Минулого тижня, коли звільняли двох дівчат і одну літню людину Гаді Мозеса. Вони там зробили дуже небезпечне шоу, коли було таке враження, що натовп зараз лінчує наших заручників. Після цього Ізраїль зробив певний тиск на посередників і затримав звільнення арабських терористів, які сидять у тюрмах на обмін. І вже цієї суботи ми бачили, що все пройшло спокійно без натовпу майже, і вони змінили своє, так би мовити, ставлення і ту картинку, яку вони хочуть робити", - вважає співзасновник організації "Ізраїльські друзі України" .

  • У суботу, 1 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників — Ярдена Бібаса, Офера Кальдерона та Кіта Сігеля - в рамках угоди про перемир'я в секторі Гази. Ізраїль, своєю чергою, передав угрупованню 183 палестинських в'язнів.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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