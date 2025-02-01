Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників, натомість Ізраїль передав угрупованню 183 палестинських в'язнів

ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників, натомість Ізраїль передав угрупованню 183 палестинських в'язнів

Марія Науменко
1 лютого, 2025 субота
12:48
Світ передача ізраїльських заручників

У суботу, 1 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників — Ярдена Бібаса, Офера Кальдерона та Кіта Сігеля - в рамках угоди про перемир'я в секторі Гази. Ізраїль, своєю чергою, передав угрупованню 183 палестинських в'язнів

Зміст

Про це інформує The Times of Israel.

Звільнені заручники — Ярден Бібас та Офер Кальдерон — першими перетнули кордон з Ізраїлем після 484 днів перебування в полоні. Як повідомляє Армія Оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), вони були доставлені з сектора Газа ізраїльським спецназом після обміну їх Червоним Хрестом.

Потрапивши на територію Ізраїлю, заручники були доставлені на військову базу для первинного медичного та психологічного обстеження.

Дружина Ярдена, Ширі, та їхні сини, 5-річний Аріель і 2-річний Кфір, залишаються в Газі. Ізраїль висловлює серйозні побоювання щодо їхнього стану.

ЦАХАЛ також повідомив, що Червоний Хрест отримав заручника Кіта Сігеля, який є подвійним громадянином Ізраїлю та США.

Бібас прибув на вертольоті до медичного центру "Шиба" в центральному Ізраїлі, де йому нададуть  медичну та психологічну допомогу. 

Водночас автобус з палестинськими в’язнями виїхав з в’язниці Офер на Західному березі річки Йордан. Загалом 183 палестинських ув’язнених, серед яких і ті, кого тривалий час утримували під вартою, мають повернутися додому.

Що відомо про звільнених

Кіт Сігел, 65-річний громадянин США з Північної Кароліни, був захоплений разом із дружиною Авівою під час нападу на кібуц Кфар-Аза. Авіву звільнили в листопаді 2023 року.

54-річний Офер Кальдерон разом зі своїми двома дітьми, Ерезом і Сахаром, був викрадений 7 жовтня з кібуцу Нір-Оз. Його діти були звільнені під час останнього перемир'я.

35-річний Ярден Бібас був викрадений окремо від своєї дружини і дітей, Ширі, Аріеля і Кфіра, які також були вивезені з кібуца Нір-Оз. ХАМАС стверджує, що Ширі і двоє хлопчиків були вбиті в полоні. Ізраїль офіційно не підтвердив їхню смерть, але висловив "серйозну стурбованість" їхньою долею. Ярден був поранений під час викрадення.

  • У четвер, 30 січня, розпочався другий обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС, під час якого звільнили 110 палестинських в'язнів, трьох ізраїльських і п'ятьох тайських заручників.

 
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+3.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 лютого
14:15
ГУР
ГУР просить передавати їм зразки російської зброї та техніки: для чого це потрібно
14:10
Олександр Сирський
Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Кремль для початку якогось діалогу буде використовувати силу, - Безсмертний
14:00
OPINION
Що гальмує кредитування та розвиток реального сектору економіки
13:59
На замовлення РФ комуністи переконували воїнів ЗСУ складати зброю перед ворогом, а цивільних - не донатити і не йти у військо
13:57
В Одесі у морозилці 18-річної матері знайшли тіло однорічного хлопчика
13:30
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп готовий до конфронтації з Росією, Байден же уникав цього, дипломат Брайза
13:20
Ексклюзив
Роман Борщ
Спочатку нас вважали адміністративно затриманими: ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про перші місяці полону
13:17
Оновлено
На Полтавщині схопили підозрюваного у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині
13:09
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами: у Харкові, Полтаві, Запоріжжі, на Сумщині та Одещині є загиблі й поранені
12:45
Ексклюзив
Роман Борщ
"Східне місто, яке є феноменом української культури": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про зміни в Маріуполі із початком бойових дій
12:00
OPINION
Путінська "шарманка" про нелегітимність Зеленського — не нова
11:58
Умєров обговорив із міністром оборони Данії Поульсеном подальший розвиток "данської моделі" фінансування ОПК України
11:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 лютого: скільки коштують євро та долар в обмінниках
11:30
Планувала підірвати 7 кг тротилу: жительку Львова підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва
11:02
Володимир Зеленський
"Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії
10:50
наслідки російської атаки, Суми
Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах 30 січня зросла до 10 людей
10:45
міна, розмінування
У січні фахівці Міноборони розмінували понад 8 700 га деокупованих територій
10:33
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Дуже серйозний мобілізаційний ресурс": військовий експерт Снєгирьов назвав кількість увʼязнених у РФ
10:29
F-16
Під час атаки РФ на Україну Польща піднімала винищувачі F-16
10:19
У ГУР спростували заяви Фіцо щодо причетності до організації протестів у Словаччині
10:02
OPINION
Гранти та "грантоїди": діалог не потрібен жодній зі сторін
10:00
Інтерв’ю
Роман Борщ
"Коли я бачу чиюсь безтурботність на вулицях, то розумію, що для цього і пішов служити", - ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ після 33 місяців полону
09:39
Міноборони
У січні Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки
08:51
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини
08:41
Кіт Келлог
Завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців": спецпредставник Трампа Келлог
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 134 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурм
08:05
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 1430 військових
08:00
OPINION
Чи віддасть Георгеску Трансільванію Угорщині?
07:15
Правоохоронці на Київщині викрили дві схеми незаконного вивезення за кордон старовинних артефактів
07:00
Огляд
Кабельні диверсії: російський слід у пошкодженні критичної інфраструктури Балтійського моря
06:25
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море один ракетоносій
06:21
криптовалюта
Перевели криптовалюту на понад $200 тис.: на Балі групу росіян підозрюють у викраденні та пограбуванні українця
04:26
діти Україна
Усе життя прожили в окупації: на підконтрольну Україні територію повернули двох дітей
03:54
Прапор США
У США розбився літак з шістьма людьми на борту
03:13
Дональд Трамп
Трамп висловив намір запровадити мита на товари з ЄС
03:00
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі опрацьовують "чорні скриньки", рятувальники знайшли тіло 41 загиблого
02:04
Роберт Фіцо
"Абсурдне звинувачення": у Чехії заперечили заяви Фіцо про втручання Праги у внутрішні справи Словаччини
01:31
У Сирії США високоточним ударом ліквідували оперативника крила "Аль-Каїди"
01:14
Дональд Трамп
Трамп заявив про "дуже серйозні" дискусії з РФ, сподівається, що вони з Путіним зроблять щось "значне" для припинення війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV