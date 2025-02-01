ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників, натомість Ізраїль передав угрупованню 183 палестинських в'язнів

Про це інформує The Times of Israel.

Звільнені заручники — Ярден Бібас та Офер Кальдерон — першими перетнули кордон з Ізраїлем після 484 днів перебування в полоні. Як повідомляє Армія Оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), вони були доставлені з сектора Газа ізраїльським спецназом після обміну їх Червоним Хрестом.

Потрапивши на територію Ізраїлю, заручники були доставлені на військову базу для первинного медичного та психологічного обстеження.

Дружина Ярдена, Ширі, та їхні сини, 5-річний Аріель і 2-річний Кфір, залишаються в Газі. Ізраїль висловлює серйозні побоювання щодо їхнього стану.

ЦАХАЛ також повідомив, що Червоний Хрест отримав заручника Кіта Сігеля, який є подвійним громадянином Ізраїлю та США.

Бібас прибув на вертольоті до медичного центру "Шиба" в центральному Ізраїлі, де йому нададуть медичну та психологічну допомогу.

Водночас автобус з палестинськими в’язнями виїхав з в’язниці Офер на Західному березі річки Йордан. Загалом 183 палестинських ув’язнених, серед яких і ті, кого тривалий час утримували під вартою, мають повернутися додому.

Що відомо про звільнених

Кіт Сігел, 65-річний громадянин США з Північної Кароліни, був захоплений разом із дружиною Авівою під час нападу на кібуц Кфар-Аза. Авіву звільнили в листопаді 2023 року.

54-річний Офер Кальдерон разом зі своїми двома дітьми, Ерезом і Сахаром, був викрадений 7 жовтня з кібуцу Нір-Оз. Його діти були звільнені під час останнього перемир'я.

35-річний Ярден Бібас був викрадений окремо від своєї дружини і дітей, Ширі, Аріеля і Кфіра, які також були вивезені з кібуца Нір-Оз. ХАМАС стверджує, що Ширі і двоє хлопчиків були вбиті в полоні. Ізраїль офіційно не підтвердив їхню смерть, але висловив "серйозну стурбованість" їхньою долею. Ярден був поранений під час викрадення.

У четвер, 30 січня, розпочався другий обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС, під час якого звільнили 110 палестинських в'язнів, трьох ізраїльських і п'ятьох тайських заручників.



