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Між Ізраїлем і ХАМАС почався другий обмін полоненими

Катерина Єсікова
30 січня, 2025 четвер
10:48
Світ терористи ХАМАС

У четвер, 30 січня, розпочався другий обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС, під час якого мають звільнити понад 100 палестинських ув'язнених, громадян Таїланду та Ізраїлю

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Про це повідомляє ВВС.

Близько 10-ї ранку (за київським часом) бойовики передали Червоному Хресту 20-річну військову Агаму Бергер. Дівчина вирушила до Сил оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю в секторі Гази.

Кого мають звільнити

Так, очікується, що серед заручників будуть звільнені три громадянина Ізраїлю, зокрема 29-річна цивільна Арбель Єгуд, 20-річна військова Агам Бергер і 80-річний цивільний Гаді Мозес.

Зазначається, що ХАМАС також звільнить п'ятьох тайських заручників, які були викрадені з ферм на півдні Ізраїлю поблизу кордону з Газою під час атаки 7 жовтня 2023 року.

Натомість пресслужба ув'язнених, якою керує ХАМАС, повідомляє, що Ізраїль звільнить 110 палестинських в'язнів. Серед них 32 були засуджені до довічного ув'язнення, 30 названі "дітьми і жінками-в'язнями", а 20 будуть депортовані "за межі палестинських територій".

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