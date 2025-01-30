Між Ізраїлем і ХАМАС почався другий обмін полоненими
У четвер, 30 січня, розпочався другий обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС, під час якого мають звільнити понад 100 палестинських ув'язнених, громадян Таїланду та Ізраїлю
Про це повідомляє ВВС.
Близько 10-ї ранку (за київським часом) бойовики передали Червоному Хресту 20-річну військову Агаму Бергер. Дівчина вирушила до Сил оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю в секторі Гази.
Кого мають звільнити
Так, очікується, що серед заручників будуть звільнені три громадянина Ізраїлю, зокрема 29-річна цивільна Арбель Єгуд, 20-річна військова Агам Бергер і 80-річний цивільний Гаді Мозес.
Зазначається, що ХАМАС також звільнить п'ятьох тайських заручників, які були викрадені з ферм на півдні Ізраїлю поблизу кордону з Газою під час атаки 7 жовтня 2023 року.
Натомість пресслужба ув'язнених, якою керує ХАМАС, повідомляє, що Ізраїль звільнить 110 палестинських в'язнів. Серед них 32 були засуджені до довічного ув'язнення, 30 названі "дітьми і жінками-в'язнями", а 20 будуть депортовані "за межі палестинських територій".
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