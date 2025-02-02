На північному сході Австралії масштабна повінь, загинула одна людина
Одна людина загинула, а тисячі перебувають під загрозою евакуації на північному сході Австралії внаслідок інтенсивних дощів, що призвели до паводків і затопили будинки та підприємства
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що починаючи з п'ятниці, повінь уразила значну частину узбережжя Північного Квінсленду. Найсильніше постраждали міста Інгем і Таунсвілль. Мешканцям прибережних передмість і міст, розташованих у низинах, рекомендували негайно евакуюватися.
Прем'єр-міністр Квінсленду Девід Крісафуллі підтвердив, що у неділю одна людина загинула під час повені в Інгемі. Жінка потонула після того, як рятувальний човен, в якому вона перебувала, перекинувся від зіткнення з деревом. Координатор штату з питань стихійних лих Шейн Челепі повідомив, що жінка була однією з шістьох людей у човні. П'ятьох інших вдалося врятувати.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе у соцмережі X заявив, що федеральний уряд надасть необхідні ресурси для ліквідації наслідків цієї події.
У неділю в передмісті Таунсвілля оголосили надзвичайний стан, а місцеві співробітники служби реагування на стихійні лиха повідомили мешканцям, що їхнє життя може бути в небезпеці.
"Вода швидко піднімається, і буде небезпечна та загрозлива для життя повінь. Якщо ви не виїдете, то рятувальні служби не зможуть вас врятувати", - наголосили в місцевій групі з ліквідації наслідків стихійних лих у Таунсвіллі.
Департамент навколишнього середовища, науки та інновацій Квінсленду попередив мешканців остерігатися крокодилів, які можуть ховатися у паводкових водах.
"Під час повені крокодили можуть з’являтись у місцях, яких вони раніше не бачили, коли вони пересуваються в пошуках спокійніших вод. Очікуйте крокодилів у всіх північних і крайніх північних водних шляхах Квінсленда, навіть якщо немає попереджувальних знаків", - заявили в департаменті.
За даними Австралійського бюро метеорології, повінь сталася після днів проливних дощів і руйнівних вітрів, спричинених двома тропічними системами низького тиску. За даними бюро, у кількох районах за 24 години випало до 600 мм опадів, а в деяких районах лише за шість годин випало 250 мм. За прогнозами бюро, проливні дощі та сильні вітри, які, ймовірно, можуть спровокувати подальші раптові повені, триватимуть до понеділка.
- Наприкінці грудня 2024 року у Австралії вирували неконтрольовані лісові пожежі, людей закликали евакуюватися.
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