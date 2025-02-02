На північному сході Австралії масштабна повінь, загинула одна людина

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що починаючи з п'ятниці, повінь уразила значну частину узбережжя Північного Квінсленду. Найсильніше постраждали міста Інгем і Таунсвілль. Мешканцям прибережних передмість і міст, розташованих у низинах, рекомендували негайно евакуюватися.

Прем'єр-міністр Квінсленду Девід Крісафуллі підтвердив, що у неділю одна людина загинула під час повені в Інгемі. Жінка потонула після того, як рятувальний човен, в якому вона перебувала, перекинувся від зіткнення з деревом. Координатор штату з питань стихійних лих Шейн Челепі повідомив, що жінка була однією з шістьох людей у човні. П'ятьох інших вдалося врятувати.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе у соцмережі X заявив, що федеральний уряд надасть необхідні ресурси для ліквідації наслідків цієї події.

Heartbreaking news out of Queensland today, with police confirming a woman has died in floodwaters in Ingham.



My thoughts are with the family and the entire community at this awful time.



The full support of the Queensland and Federal Governments is being deployed to assist… — Anthony Albanese (@AlboMP) February 2, 2025

У неділю в передмісті Таунсвілля оголосили надзвичайний стан, а місцеві співробітники служби реагування на стихійні лиха повідомили мешканцям, що їхнє життя може бути в небезпеці.

"Вода швидко піднімається, і буде небезпечна та загрозлива для життя повінь. Якщо ви не виїдете, то рятувальні служби не зможуть вас врятувати", - наголосили в місцевій групі з ліквідації наслідків стихійних лих у Таунсвіллі.

Департамент навколишнього середовища, науки та інновацій Квінсленду попередив мешканців остерігатися крокодилів, які можуть ховатися у паводкових водах.

"Під час повені крокодили можуть з’являтись у місцях, яких вони раніше не бачили, коли вони пересуваються в пошуках спокійніших вод. Очікуйте крокодилів у всіх північних і крайніх північних водних шляхах Квінсленда, навіть якщо немає попереджувальних знаків", - заявили в департаменті.

За даними Австралійського бюро метеорології, повінь сталася після днів проливних дощів і руйнівних вітрів, спричинених двома тропічними системами низького тиску. За даними бюро, у кількох районах за 24 години випало до 600 мм опадів, а в деяких районах лише за шість годин випало 250 мм. За прогнозами бюро, проливні дощі та сильні вітри, які, ймовірно, можуть спровокувати подальші раптові повені, триватимуть до понеділка.