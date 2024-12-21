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В Австралії вирують неконтрольовані лісові пожежі: людей закликають евакуюватися

Катерина Ганжа
21 грудня, 2024 субота
08:37
Світ лісові пожежі

У суботу лісові пожежі в австралійському штаті Вікторія вийшли з-під контролю. Влада видала наказ про евакуацію за найвищим рівнем небезпеки для сотень жителів на заході штату

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Про це повідомляє Reuters. 

Оповіщення стосується території поблизу Національного парку Грампіанс, приблизно за 241 км на захід від столиці штату Мельбурна, і включає сільські населені пункти, такі як Голс Геп із населенням 495 осіб.

"Негайний виїзд є найбезпечнішим варіантом, поки умови не стали надто небезпечними", - повідомило агентство з надзвичайних ситуацій Вікторії на своєму сайті.

За даними агентства, одна з пожеж, яка спалахнула у вівторок від ударів блискавки, поширилася протягом ночі й охопила понад 28 000 гектарів. 

Близько 400 пожежників боролися з вогнем, використовуючи понад 100 автоцистерн і 25 літаків, повідомила Австралійська телерадіомовна корпорація. 

"Пожежа стабілізувалася після того, як вітер вщух", - сказав мовнику заступник голови пожежної служби країни Гарі Кук. 

Влада попереджає про високий ризик сезону лісових пожеж цього австралійського літа, після кількох тихих сезонів. Востаннє масштабні пожежі у 2019-2020 роках, відомі як "Чорне літо", знищили територію розміром із Туреччину та забрали життя 33 людей.

  • На початку жовтня масштабна лісова пожежа вирувала у Греції в регіоні Коринф. 
Теги:
Новини
екологія
Австралія
лісові пожежі
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