В Австралії вирують неконтрольовані лісові пожежі: людей закликають евакуюватися

Про це повідомляє Reuters.

Оповіщення стосується території поблизу Національного парку Грампіанс, приблизно за 241 км на захід від столиці штату Мельбурна, і включає сільські населені пункти, такі як Голс Геп із населенням 495 осіб.

"Негайний виїзд є найбезпечнішим варіантом, поки умови не стали надто небезпечними", - повідомило агентство з надзвичайних ситуацій Вікторії на своєму сайті.

За даними агентства, одна з пожеж, яка спалахнула у вівторок від ударів блискавки, поширилася протягом ночі й охопила понад 28 000 гектарів.

Близько 400 пожежників боролися з вогнем, використовуючи понад 100 автоцистерн і 25 літаків, повідомила Австралійська телерадіомовна корпорація.

"Пожежа стабілізувалася після того, як вітер вщух", - сказав мовнику заступник голови пожежної служби країни Гарі Кук.

Влада попереджає про високий ризик сезону лісових пожеж цього австралійського літа, після кількох тихих сезонів. Востаннє масштабні пожежі у 2019-2020 роках, відомі як "Чорне літо", знищили територію розміром із Туреччину та забрали життя 33 людей.