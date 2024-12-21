В Австралії вирують неконтрольовані лісові пожежі: людей закликають евакуюватися
У суботу лісові пожежі в австралійському штаті Вікторія вийшли з-під контролю. Влада видала наказ про евакуацію за найвищим рівнем небезпеки для сотень жителів на заході штату
Про це повідомляє Reuters.
Оповіщення стосується території поблизу Національного парку Грампіанс, приблизно за 241 км на захід від столиці штату Мельбурна, і включає сільські населені пункти, такі як Голс Геп із населенням 495 осіб.
"Негайний виїзд є найбезпечнішим варіантом, поки умови не стали надто небезпечними", - повідомило агентство з надзвичайних ситуацій Вікторії на своєму сайті.
За даними агентства, одна з пожеж, яка спалахнула у вівторок від ударів блискавки, поширилася протягом ночі й охопила понад 28 000 гектарів.
Близько 400 пожежників боролися з вогнем, використовуючи понад 100 автоцистерн і 25 літаків, повідомила Австралійська телерадіомовна корпорація.
"Пожежа стабілізувалася після того, як вітер вщух", - сказав мовнику заступник голови пожежної служби країни Гарі Кук.
Влада попереджає про високий ризик сезону лісових пожеж цього австралійського літа, після кількох тихих сезонів. Востаннє масштабні пожежі у 2019-2020 роках, відомі як "Чорне літо", знищили територію розміром із Туреччину та забрали життя 33 людей.
- На початку жовтня масштабна лісова пожежа вирувала у Греції в регіоні Коринф.
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