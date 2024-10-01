У Греції третій день гасять масштабну лісову пожежу: 2 людини загинули

Про це повідомляє Kathimerini.

Станом на вівторок, 1 жовтня, вогонь продовжує поширюватися, досягнувши районів Лігії, Трікали, Ксанторі та Софіани. Ситуація ускладнюється важкодоступною місцевістю.

За даними пожежної служби, для боротьби з вогнем залучено 390 пожежників, 16 лісових команд, 115 машин, а також волонтери та технічні засоби з Пелопоннесу та Генерального штабу національної оборони. Вчора двоє пожежників отримали травми.

За попередніми оцінками, будинки в Ано Лутро та Еллініко зруйновані. Точна оцінка збитків буде надана після гасіння пожежі. З метою безпеки, школи в муніципалітеті Ксилокастро-Євростіні закриті.

Густий дим від пожежі досяг Аттики, особливо відчутний у південних та південно-східних районах.