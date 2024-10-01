У Греції третій день гасять масштабну лісову пожежу: 2 людини загинули
У Греції пожежники третій день поспіль намагаються загасити пожежу, що спалахнула в неділю, 29 вересня, в лісовому масиві в регіоні Коринф, 2 людини загинули
Про це повідомляє Kathimerini.
Станом на вівторок, 1 жовтня, вогонь продовжує поширюватися, досягнувши районів Лігії, Трікали, Ксанторі та Софіани. Ситуація ускладнюється важкодоступною місцевістю.
За даними пожежної служби, для боротьби з вогнем залучено 390 пожежників, 16 лісових команд, 115 машин, а також волонтери та технічні засоби з Пелопоннесу та Генерального штабу національної оборони. Вчора двоє пожежників отримали травми.
За попередніми оцінками, будинки в Ано Лутро та Еллініко зруйновані. Точна оцінка збитків буде надана після гасіння пожежі. З метою безпеки, школи в муніципалітеті Ксилокастро-Євростіні закриті.
Густий дим від пожежі досяг Аттики, особливо відчутний у південних та південно-східних районах.
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Масштабна лісова пожежа, яка охопила північні райони Афін у неділю, 11 серпня, змусила владу Греції оголосити евакуацію тисячі людей.
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