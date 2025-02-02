Сили ППО за ніч знищили 40 з 55 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 21:00 1 лютого до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 55 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, що у Росії

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 військові підтверджують збиття 40 ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Крім того, ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.Минулося без негативних наслідків.

Російські окупаційні війська обстріляли безпілотниками місто Люботин Харківської області. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних.





