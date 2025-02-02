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Головна Війна з Росією Сили ППО за ніч знищили 40 з 55 ворожих безпілотників

Сили ППО за ніч знищили 40 з 55 ворожих безпілотників

Світлана Кравченко
2 лютого, 2025 неділя
09:20
Війна з Росією ппо

У ніч проти неділі, 2 лютого, протиповітряна оборона ліквідувала 40 запущених по Україні російських безпілотників

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 21:00 1 лютого до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 55 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, що у Росії

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 військові підтверджують збиття 40 ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Крім того, ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.Минулося без негативних наслідків.

  • Російські окупаційні війська обстріляли безпілотниками місто Люботин Харківської області. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних.



 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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