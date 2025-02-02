Знущання від командирів-кавказців, нестача їжі: як армія РФ ставиться до чоловіків, набраних на ТОТ півдня України

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить" у Telegram.

Зазначається, що восени минулого року тридцять незаконно мобілізованих Росією чоловіків з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили до однієї із військових частин на території тимчасово окупованого Криму.

Сержантами для них окупанти призначили вихідців з Кавказу. У результаті з першого дня перебування в частині строковики змушені терпіти знущання.

"Наприклад, сержанти почали "виховувати" їх, кидаючи навчальні гранати у спальні приміщення, коли всі сплять, перевертаючи догори дриґом речі та ліжка українців, а також змушуючи дивитися, як вони роблять намаз", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, незаконно мобілізовані також скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.

"Традиційні для "другої армії світу" погане харчування і постачання, постійний психологічний тиск з боку командирів також нікуди не поділися", - наголосили у проєкті.