Знущання від командирів-кавказців, нестача їжі: як армія РФ ставиться до чоловіків, набраних на ТОТ півдня України
Чоловіки з тимчасово окупованих територій півдня України, яких минулої осені незаконно мобілізували до російської армії, стають жертвами міжнаціональної ворожнечі
Про це повідомляє проєкт "Хочу жить" у Telegram.
Зазначається, що восени минулого року тридцять незаконно мобілізованих Росією чоловіків з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили до однієї із військових частин на території тимчасово окупованого Криму.
Сержантами для них окупанти призначили вихідців з Кавказу. У результаті з першого дня перебування в частині строковики змушені терпіти знущання.
"Наприклад, сержанти почали "виховувати" їх, кидаючи навчальні гранати у спальні приміщення, коли всі сплять, перевертаючи догори дриґом речі та ліжка українців, а також змушуючи дивитися, як вони роблять намаз", - йдеться у повідомленні.
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Окрім цього, незаконно мобілізовані також скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.
"Традиційні для "другої армії світу" погане харчування і постачання, постійний психологічний тиск з боку командирів також нікуди не поділися", - наголосили у проєкті.
- Раніше рух "Жовта стрічка" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські військові вишукують людей у скрутному становищі задля мобілізації до окупаційної армії.
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