На ТОТ Херсонщини окупанти в межах мобілізації вишукують людей у скрутному становищі, – "Жовта стрічка"
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські військові вишукують людей у скрутному становищі задля мобілізації до окупаційної армії
Про це повідомив рух "Жовта стрічка".
Активісти розповіли, що в окупованих селах росіяни спеціально обирають людей у скрутному становищі, за яких нема кому заступитися.
Так, найчастіше окупанти забирають сиріт та чоловіків, батьки яких мають інвалідність або інші серйозні проблеми зі здоров'ям.
"Розрахунок у тому, що за таких людей нема кому заступитися, а їхню швидку смерть – легше зам'яти", – наголосили активісти.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами за неявку в так звані військкомати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.48
- Актуальне
- Важливе