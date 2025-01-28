На ТОТ Херсонщини окупанти в межах мобілізації вишукують людей у скрутному становищі, – "Жовта стрічка"

Про це повідомив рух "Жовта стрічка".

Активісти розповіли, що в окупованих селах росіяни спеціально обирають людей у скрутному становищі, за яких нема кому заступитися.

Так, найчастіше окупанти забирають сиріт та чоловіків, батьки яких мають інвалідність або інші серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Розрахунок у тому, що за таких людей нема кому заступитися, а їхню швидку смерть – легше зам'яти", – наголосили активісти.