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Окупанти на ТОТ погрожують студентам штрафами за неявку у "військкомати"

Юлія Лаврук
18 січня, 2025 субота
15:04
Війна з Росією

На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами за неявку в так звані військкомати

Зміст

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Там зазначили, що на ТОТ росіяни розгортають мобілізаційні процеси на строкову службу. Зокрема, окупанти обходять навчальні заклади, де погрожують студентам останніх курсів штрафами до 200 тис. рублів за відмову проходити строкову службу в російській армії.

У разі відсутності коштів окупанти обіцяють залучити відмовників до обов'язкових примусових робіт на потреби армії РФ протягом двох років.

У Спротиві наголосили, що міжнародне право забороняє залучення мешканців окупованих територій до обслуговування ворожої армії чи вербування людей до її складу.

Теги:
Новини
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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