Росіяни активізували мобілізацію на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, – ГУР
Російські військові активізували примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
За даними ГУР, з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року в межах примусового призову на ТОТ Запорізької та Херсонської областей Росія мобілізувала до своєї армії близько трьох сотень чоловіків.
Так, задля збільшення обсягів призову на окупованих територіях росіяни вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на "військовий облік".
У ГУР додали, що тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, погрожують, зокрема, позбавленням заробітку та засобів для існування.
"Тим часом на окупованих територіях Луганської області загарбники заманюють чоловіче населення рубльовими одноразовими виплатами за підписання контракту – за життя мобілізованого для ведення "мʼясних штурмів" росіяни обіцяють 2,5 мільйони рублів", – додали в розвідці.
- Російська окупаційна влада ухвалила закон, відповідно до якого українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях та не отримали російський паспорт не зможуть офіційно одружитися.
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