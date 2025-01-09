На ТОТ українцям без паспорта РФ заборонять одружуватися, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що російська так звана влада ухвалила закон, який заборонятиме українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, узаконити свої стосунки. Він стане чинним 5 лютого. ЦНС вказує, що таким чином окупанти намагаються повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України.

"Окрім цього відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ" з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим висилки", - додали у Нацспротиві.