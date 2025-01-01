На ТОТ України окупанти позбавили жителів права отримати медикаменти без паспорта РФ
Із 1 січня 2025 року люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і мають пільги, не зможуть отримувати необхідні ліки без російського паспорта
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Відсьогодні українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт країни окупанта, позбулися будь яких прав. Точніше цих прав їх позбавили російські загарбники. До прикладу, з 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе", - йдеться у повідомленні.
Насамперед, це стосується людей, які мають серцево-судинні захворювання, астму та діабет.
Зазначається, що люди, які не отримали російський паспорт, будуть змушені купувати необхідні препарати.
"А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові", - додали в ЦНС.
- Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що російські окупанти зобов’язали школи на тимчасово окупованих територіях подавати списки "батьківських комітетів" до окупаційних адміністрацій.
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