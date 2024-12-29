Росіяни зобов’язали школи на ТОТ України подавати списки "батьківських комітетів": у ЦНС розкрили мету
Російські окупанти зобов’язали школи на тимчасово окупованих територіях подавати списки "батьківських комітетів" до окупаційних адміністрацій
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
За даними ЦНС, дані про склад "батьківських комітетів" передаються російським репресивним органам для додаткової перевірки.
Окупанти бояться проукраїнських настроїв і намагаються "фільтрувати" навіть батьків учнів, прикриваючись "боротьбою з екстремізмом".
"Це ще один приклад, як росіяни перетворюють школи на інструменти пропаганди та контролю", - підкреслили у Центрі.
- На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють інженерні класи, де навчають підлітків збирати дрони на потреби армії РФ.
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