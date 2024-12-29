Росіяни зобов’язали школи на ТОТ України подавати списки "батьківських комітетів": у ЦНС розкрили мету

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, дані про склад "батьківських комітетів" передаються російським репресивним органам для додаткової перевірки.

Окупанти бояться проукраїнських настроїв і намагаються "фільтрувати" навіть батьків учнів, прикриваючись "боротьбою з екстремізмом".

"Це ще один приклад, як росіяни перетворюють школи на інструменти пропаганди та контролю", - підкреслили у Центрі.