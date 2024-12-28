У школах на ТОТ росіяни створюють класи зі збирання дронів для своєї армії, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють інженерні класи, де навчають підлітків збирати дрони на потреби армії РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що такі класи відкривають за підтримки окупаційних адміністрацій, зокрема так званих міністерств освіти.
За даними ЦНС, росіяни вже затвердили програму розширення мережі цих класів до 2030 року.
"Таким чином ворог свідомо порушує міжнародне право й залучає цивільне населення до робіт на потреби власної армії. В цьому випадку йдеться ще й про неповнолітніх, що є додатковою обтяжуючою обставиною", - наголосили у Спротиві.
- Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни набирають працівників для збирання дронів на потреби своєї армії, що є порушенням міжнародного права.
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