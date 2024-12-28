У школах на ТОТ росіяни створюють класи зі збирання дронів для своєї армії, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що такі класи відкривають за підтримки окупаційних адміністрацій, зокрема так званих міністерств освіти.



За даними ЦНС, росіяни вже затвердили програму розширення мережі цих класів до 2030 року.

"Таким чином ворог свідомо порушує міжнародне право й залучає цивільне населення до робіт на потреби власної армії. В цьому випадку йдеться ще й про неповнолітніх, що є додатковою обтяжуючою обставиною", - наголосили у Спротиві.