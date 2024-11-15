У "центрах зайнятості" на ТОТ України агітують збирати дрони для армії РФ

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Збирання дронів відбувається у цехах на ТОТ. Відповідну роботу пропонують створені окупантами "центри зайнятості", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві зазначили, що таким чином ворог намагається використати створену ним на ТОТ гуманітарну кризу на свою користь.

У ЦНС нагадали, що залучення цивільних до роботи на загарбників є порушенням міжнародного права.

"Проте Кремль укотре демонструє зневагу до законів війни", - резюмували там.

Улітку 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України. 30 вересня 2022 року Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ, підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня 2022 року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький. Оскільки окупанти називають ці регіони "російськими", вони вимагають від жителів брати паспорти РФ, однак охочих це робити небагато. Тому загарбники вдаються до погроз, аби змусити людей брати російське громадянство. Наприклад, окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.

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