Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Згідно з "законопроєктами", до 1 червня 2023 року на окупованих територіях будуть створені "органи федеральної виконавчої влади", а будь-які збройні формування мають стати частиною збройних сил Росії.

У "законопроєктах" також йдеться, що окуповані регіони збережуть свої нинішні назви, а громадяни України та особи без громадянства, що проживають на анексованих територіях, можуть отримати громадянство РФ за умови подачі заявки та "складання присяги громадянина Росії".

Протягом 10 днів від "прийняття до складу Росії" Путін призначить "тимчасових керівників" незаконних формувань.

2 жовтня 2022 року Конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У повідомленні йдеться, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте Конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську".

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