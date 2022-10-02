Конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України

Про це Конституційний суд повідомляє у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації й що це "принципове політичне волевиявлення"

Суд розповідає, що перевіряв "конституційність договорів про приєднання до РФ" і що при прийнятті рішення до уваги брали "виключно питання права, а не політичну доцільність заключення міжнародних договорів."

"Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте Конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську".

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили провести "референдуми" про приєднання до РФ.

28 вересня росіяни оголосили "результати" псевдореферендуму на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей.

В Україні ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику та 8 "депутатам" "ДНР" оголосили підозри в колабораціонізмі за організацію псевдореферендумів на окупованих територіях.

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