Конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України
Конституційний суд Росії 2 жовтня 2022 року "затвердив" приєднання терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", а також тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей до складу РФ
Про це Конституційний суд повідомляє у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації й що це "принципове політичне волевиявлення"
Суд розповідає, що перевіряв "конституційність договорів про приєднання до РФ" і що при прийнятті рішення до уваги брали "виключно питання права, а не політичну доцільність заключення міжнародних договорів."
"Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте Конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську".
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