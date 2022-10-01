Про це повідомила СБУ в телеграмі.

Леонід Пасічник підписав звернення псевдодепутатів "народної ради ДНР" про набрання чинності "закону про референдум ЛНР щодо входження до складу РФ на правах її суб'єкта". За його вказівкою створювали "центральні та дільничні виборчі комісії", організовували їхню роботу, забезпечували фінансування підготовки та проведення фейкового референдуму. Також Леонід Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність "голосування" та "приєднання" до РФ.

Крім нього, у колабораціонізмі та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України підозрюють псевдодепутатів "народної ради ДНР": Максим Книша, Олександра Малькова, Наталію Стрельчук, Мирослава Руденка, Анастасію Селіванову, Олександра Бондаренка, Олександра Дяговця, Олексія Жигуліна. Вони одностайно проголосували за так званий закон про проведення "референдуму" та звернулися до ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна щодо його підписання.

28 вересня росіяни оголосили "результати" псевдореферендуму на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ продовжить підтримувати Україну після проведення псевдореферендума на окупованих територіях.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президентка Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях.

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