Росія помиляється, якщо думає, що світ злякається оголошень про анексію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ продовжить підтримувати нашу країну після проведення псевдореферендума на окупованих територіях
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Якщо хтось там в Росії думає, ніби вони зможуть "проскочити" з усім тим, що вони роблять на окупованій території, якщо хтось там в Росії сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони, в Росії, помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше", - заявив президент України.
Володимир Зеленський знову окремо звернувся до росіян, російською мовою.
"Тому я повторюю ще раз... Тем, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Україні!", - говорить Зеленський.
- Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про початок реалізації допомоги кожному українцю, який нещодавно був звільнений з російського полону.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе