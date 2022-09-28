Росія помиляється, якщо думає, що світ злякається оголошень про анексію, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Якщо хтось там в Росії думає, ніби вони зможуть "проскочити" з усім тим, що вони роблять на окупованій території, якщо хтось там в Росії сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони, в Росії, помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше", - заявив президент України.

Володимир Зеленський знову окремо звернувся до росіян, російською мовою.

"Тому я повторюю ще раз... Тем, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Україні!", - говорить Зеленський.

Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

28 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про початок реалізації допомоги кожному українцю, який нещодавно був звільнений з російського полону.

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