Почалась реалізація плану допомоги кожному, хто був нещодавно звільнений з полону, - Зеленський

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Я ще раз подякував сьогодні Президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей із російського полону. Командири з Азовсталі, які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. Ми працюємо для цього. Також, до речі, вже почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги. Передусім це медична підтримка – усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент розповів, що допомогою звільненим полоненим займаються: омбудсмен, представники ОП, розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил.

"І ми поширимо відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз, на всіх наших людей, яких ми звільняємо з полону окупантів. Ще раз підкреслю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей і намагаємося звільнити кожного й кожну з полону, про жодного українця не забули", - додав президент України.

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