Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай

На Луганщині рашисти зімітували фантастичні цифри явки – мовляв, участь у їхньому "шоу" взяли 1,6 млн людей. Тобто більше, ніж є зараз в області. Адже після початку повномасштабного вторгнення регіон залишили 320 тисяч мешканців, тобто 50% населення області.

"Коли рашисти почали рахувати "бюлетені", - написав Сергій Гайдай, - зрозуміли, що пустих якось багато, тож так захопилися малюванням "галочок", що вийшло, ніби загалом у "виборах без вибору" взяли участь понад 1,6 млн людей. Забагато "голосів". Більше, ніж є насправді людей. Виходить, що на псевдореферендумі на Луганщині "голосували" і діти, і "мертві душі". А десь не "голосували" взагалі, просто намалювали загальний результат".

Він додав: "Цивілізований світ ніколи не визнає цього цирку. Мешканці Луганщині ніколи не приймуть рашистський режим".

Росіяни оголосили результати псевдореферендуму в "Л/ДНР" та на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

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