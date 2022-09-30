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Головна війна з Росією Президентка Молдови Мая Санду засудила намагання Росії анексувати українські території

Президентка Молдови Мая Санду засудила намагання Росії анексувати українські території

30 вересня, 2022 п'ятниця
17:54
війна з Росією Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях

Про це вона написала у себе в Twitter.

"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета", - йдеться у повідомленні.

  • 30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо. 
  • 30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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Світ
Росія
Молдова
референдум
окуповані території
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