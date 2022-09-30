Про це вона написала у себе в Twitter.

"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета", - йдеться у повідомленні.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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