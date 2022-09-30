Президентка Молдови Мая Санду засудила намагання Росії анексувати українські території
Президентка Молдови Мая Санду засудила проведення Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях
Про це вона написала у себе в Twitter.
"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета", - йдеться у повідомленні.
- 30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- 30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
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