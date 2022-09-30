Путін підписав угоди про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей
Очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей
"Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
Перед тим Володимир Путін виступив зі зверненням у Кремлівському палаці, під час якого заявив про майбутню анексію українських територій
"Люди на референдумах зробили однозначний вибір, будуть підписані договори про прийняття чотирьох нових територій у склад РФ", - заявив Путін.
Під час свого виступу очільник Кремля вкотре озвучив пропагандистські тези про "народ Донбасу" та його "любов до Росії", а також звинуватив Захід у колоніалізмі, русофобії, яку він назвав расизмом, нехтуванні сімейними цінностями. За версією Путіна, Захід "проводить політику тотальної десуверенізації у світі".
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей, підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями".
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