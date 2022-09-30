Путін підписав угоди про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей

"Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Перед тим Володимир Путін виступив зі зверненням у Кремлівському палаці, під час якого заявив про майбутню анексію українських територій

"Люди на референдумах зробили однозначний вибір, будуть підписані договори про прийняття чотирьох нових територій у склад РФ", - заявив Путін.

Під час свого виступу очільник Кремля вкотре озвучив пропагандистські тези про "народ Донбасу" та його "любов до Росії", а також звинуватив Захід у колоніалізмі, русофобії, яку він назвав расизмом, нехтуванні сімейними цінностями. За версією Путіна, Захід "проводить політику тотальної десуверенізації у світі".

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