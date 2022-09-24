Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Відбувся перший день псевдореферендуму. На "виборчі дільниці" ніхто не прийшов, окрім підготованих колаборантів, які давали якісь інтерв'ю, але навіть було, що жодної людини не перебуває всередині", - зазначив він.

За словами Самойленка, окупанти ходять по будинках в селах близько до Херсону.

"Приходять до заселених росіян і роблять вигляд, що вони голосують. Ті надають паспорт РФ, кажуть, що вони тут проживають і хочуть доєднання до РФ. Навіть при всій цій картинці, яку вони намагались створити на Херсонщині, кількість людей, які взяли участь, мізерна. У росіян за підсумками першого дня нафантазована явка у 15%, хоча це байка, бо не менше половини Херсону виїхало", - підсумував чиновник.