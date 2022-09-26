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Головна війна з Росією На Херсонщині збирачі голосів "референдуму" просять проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав, - журналіст Молчанов
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На Херсонщині збирачі голосів "референдуму" просять проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав, - журналіст Молчанов

26 вересня, 2022 понедiлок
16:00
війна з Росією

Журналіст Володимир Молчанов повідомив, що псевдореферендум проходить по-різному, бо до одних людей ще ніхто ні разу не проходив за чотири дні, а до інших стукали вже по три-чотири рази

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Активність збирачів голосів трохи зменшилася, мабуть, зрозуміли, що не треба намагатися збирати якусь кількість голосів, а можна просто намалювати потрібні цифри за планом", - зазначив журналіст.

Володимир Молчанов розказав, що у переважної більшості збирачів підписів ніяких списків немає, а у деяких є якісь кустарні списки з жеків чи місцевих рад, а от у меншості схоже є ті списки, які були вкрадені з Херсонського обласного архіву, тобто це списки виборців дворічної давності.

"Цікаво те, що ці списки абсолютно не потрібні тим, хто збирає голоси на вулицях. Але вони зі списками намагаються залучити до голосування і померлих, і тих, хто втік. Тобто знаходячи когось, вони примушують людину так само проголосувати за рідних, які померли, або за сусідів, які не відчиняють двері чи поїхали. Були такі випадки, що одна людина голосувала кілька разів, не бажаючи цього", - додав Молчанов.

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референдум
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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