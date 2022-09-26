Про це він розповів в етері Еспресо.



"Активність збирачів голосів трохи зменшилася, мабуть, зрозуміли, що не треба намагатися збирати якусь кількість голосів, а можна просто намалювати потрібні цифри за планом", - зазначив журналіст.



Володимир Молчанов розказав, що у переважної більшості збирачів підписів ніяких списків немає, а у деяких є якісь кустарні списки з жеків чи місцевих рад, а от у меншості схоже є ті списки, які були вкрадені з Херсонського обласного архіву, тобто це списки виборців дворічної давності.



"Цікаво те, що ці списки абсолютно не потрібні тим, хто збирає голоси на вулицях. Але вони зі списками намагаються залучити до голосування і померлих, і тих, хто втік. Тобто знаходячи когось, вони примушують людину так само проголосувати за рідних, які померли, або за сусідів, які не відчиняють двері чи поїхали. Були такі випадки, що одна людина голосувала кілька разів, не бажаючи цього", - додав Молчанов.

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24 вересня очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що голосують росіяни, які приїхали до Херсону

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