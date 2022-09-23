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У домівках херсонців просять "правильно" проголосувати під дулами автоматів, - начальниця МВА Лугова

23 вересня, 2022 п'ятниця
17:54
війна з Росією

Галина Лугова, начальниця Херсонської міської військової адміністрації, розповіла, що відмовитися проголосувати не можна, бо людину за непокору окупанти заберуть на підвал, а наслідки будуть ще гірші

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Так званий референдум відбувається сьогодні, 23 вересня, у Херсоні. По місту їздять авто з рупорами, з яких лунає музика, скрізь з російськими прапорами скандують: "Нарешті ми на рідній землі, нарешті ми у Росії, нарешті – ми Росія". Але за цим всім стоїть жахлива картина, по домівках людей ходять жінка зі скринькою та двоє з автоматами, заходять до помешкань та просять надати паспорт та "правильно" проголосувати під дулами автоматів ", - зазначила начальниця Херсонської міської військової адміністрації.

Галина Лугова розповіла, що до неї телефонують херсонці та плачуть, бо не хочуть ніякої Росії, але налякані та бояться за своє життя.

"Не може бути волевиявлення під дулом автомата, тобто ситуація небезпечна для самих жителів міста Херсон. Відмовитися проголосувати не можна, бо поряд окупант зі зброєю і просто людину заберуть на підвал. Люди розуміють наслідки та бояться, що буде з ними далі", - пояснила Лугова.

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Україна
референдум
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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2022, п'ятниця
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