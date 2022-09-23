До Маріуполя в перший день "референдуму" в'їхало близько 30 російських військових вантажівок, - Андрющенко
До Маріуполя 23 вересня, у перший день "референдуму", в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"27 важких військових вантажівок в’їхали в Маріуполь. Рухаються в середину міста, частина навантажені.
Так в Маріуполі почався перший день вистави "референдум". Правда, схоже на вільне воєвиявлення містян?" - зауважив він.
- 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому.
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