Озброєні окупанти супроводжують "комісії" псевдореферендуму й погрожують тим, хто відмовляється відчиняти двері, - Гайдай
На тимчасово окупованій Луганщині рашисти супроводжують людей на псевдореферендум зі зброєю. А тим, хто не відчиняє двері - погрожують
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Псевдореферендум на скору руку у дворах і квартирах під пильним наглядом вояк зі зброєю", - прокоментував Гайдай "вибори" російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України.
Місцеві жителі повідомляють, що так звані комісії супроводжують озброєні російські військові.
Якщо ж двері мешканці не відкривають, то рашисти погрожують вбивством. А коли у "бюлетені" людина ставить галочку - НІ, то її записують до окремого блокноту.
"Окупанти підрахують і намалюють будь-який вигідний їм результат. Тим більше зранку ватажок так званої ЛНР заявив про плани звернутися до президента РФ, щоб той на законодавчому рівні розглянув питання входження "республіки" до складу Росії. Тобто, думка населення не має ніякого значення", - додав Гайдай.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.
- Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".
- Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.
- 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому. Також до Маріуполя, у перший день "референдуму", в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами.
- На Херсонщині окупанти створюють картинку черг на "виборчих дільницях", їх охороняє росгвардія, утім насправді на псевдореферендум місцеві жителі не прийшли.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.
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