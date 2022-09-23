Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Псевдореферендум на скору руку у дворах і квартирах під пильним наглядом вояк зі зброєю", - прокоментував Гайдай "вибори" російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Місцеві жителі повідомляють, що так звані комісії супроводжують озброєні російські військові.

Якщо ж двері мешканці не відкривають, то рашисти погрожують вбивством. А коли у "бюлетені" людина ставить галочку - НІ, то її записують до окремого блокноту.

"Окупанти підрахують і намалюють будь-який вигідний їм результат. Тим більше зранку ватажок так званої ЛНР заявив про плани звернутися до президента РФ, щоб той на законодавчому рівні розглянув питання входження "республіки" до складу Росії. Тобто, думка населення не має ніякого значення", - додав Гайдай.