Про це інформує Служба безпеки України.

Рашисти хочуть розширити дітьми так звану базу підтримки "референдуму".

"Згідно з отриманими матеріалами керівники окупаційної адміністрації планують залучити у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. Внаслідок малолітніх "виборців" окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу "голосів" для легітимізації фейкового плебісциту", - повідомляють правоохоронці.

Аби посилити контроль неповнолітніх мають супроводжувати батьки, опікуни або представники дитбудинків на Донеччині. Також використають голоси людей, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до Росії.

"Відповідні зміни до "виборчого процесу" його московські куратори доручили так званій "Центральній виборчій комісії ДНР". Саме це псевдодержавне утворення підготувало проєкти відповідних документів у вигляді "постанов" і додатку щодо проведення фейкового голосування за участі неповнолітніх", - пояснюють в СБУ.

Нині правоохоронці ідентифікували всіх організаторів та встановили їх місцеперебування. Тривають дії по притягненню їх до відповідальності.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.

21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.

22 вересня стало відомо, що окупанти вивезли мешканців двох сіл на Луганщині у глиб окупованої території. Також вони підвозять пальне в зону бойових дій.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що поквартирний обхід будуть робити члени виборчої комісії разом з військовою комісією РФ, тобто окупанти навіть не приховують те, що опитування буде відбуватися під дулами автоматів.