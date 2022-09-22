Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях", - зазначають українські військові.

Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області.

Своєю чергою у Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

За 21 вересня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Внаслідок ударів росіян постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb