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Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією Окупанти насильно вивезли жителів двох сіл та підвозять пальне в район бойових дій на вкрадених молоковозах, - Генштаб ЗСУ

Окупанти насильно вивезли жителів двох сіл та підвозять пальне в район бойових дій на вкрадених молоковозах, - Генштаб ЗСУ

22 вересня, 2022 четвер
08:13
війна з Росією окупанти

На Миколаївщині окупанти вкрали молоковози у громади й підвозять в них пальне в зону бойових дій. А на Луганщині окупанти насильно виселили жителів двох сіл та вивезли їх вглиб окупованої території

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях", - зазначають українські військові. 

Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. 

Своєю чергою у Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

  • За 21 вересня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Внаслідок ударів росіян постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів.

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російська армія
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Військові новини
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