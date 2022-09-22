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Внаслідок ударів окупантів постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів, ЗСУ відбили атаки біля трьох сіл

22 вересня, 2022 четвер
07:30
війна з Росією ЗСУ, південний напрямок

За 21 вересня українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Внаслідок ударів росіян постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. 

"Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні. 

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля.

Продовжує зберігатися загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам’янка, Куп’янськ та Осикове
  • на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок
  • на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка та Водяне
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів безпілотників. 

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

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