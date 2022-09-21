Про це він заявив у своєму зверненні, передає RTVI.

"Ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдумів, щоб люди могли висловити свою волю. І те рішення про своє майбутнє, яке ухвалить більшість жителів "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, ми підтримаємо", - сказав Володимир Путін.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести референдуми про "приєднання" до РФ.

21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що псевдореферендуми не допоможуть РФ змінити ситуацію з комплектацією армії, проте призведуть до посилення ядерного шантажу

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