РФ підтримає "референдуми" на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя
Про це він заявив у своєму зверненні, передає RTVI.
"Ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдумів, щоб люди могли висловити свою волю. І те рішення про своє майбутнє, яке ухвалить більшість жителів "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, ми підтримаємо", - сказав Володимир Путін.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести референдуми про "приєднання" до РФ.
- 21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що псевдореферендуми не допоможуть РФ змінити ситуацію з комплектацією армії, проте призведуть до посилення ядерного шантажу
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