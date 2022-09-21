Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики вважають, що оголошення псевдореферендумів про приєднання Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області до РФ націлені насамперед на внутрішню аудиторію. Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, сподівається таким чином покращити можливості комплектування армії, закликаючи громадян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно захоплені території, які буде проголошено російськими.

ISW наголошує, що не помітив жодних доказів того, що Кремль найближчим часом має намір змінити принципи призову. Водночас держдума ухвалила поправки до кримінальних статей, які серйозно ускладнюють звільнення з військової служби тим, хто не бажає воювати. У сукупності ці заходи зроблять добровільно-примусовою так звану "самомобілізацію", про яку говорив очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Експерти ISW сумніваються, що такими методами вдасться радикально збільшити чисельність армії.

Проте аналітики попереджають, що псевдореферендуми супроводжуватимуться погрозами про те, що "нові території" Росія захищатиме із застосуванням усіх наявних у неї засобів.

"Кремль намагається такими розпливчастими попередженнями загострити українські або світові побоювання ядерної ескалації. Однак Путін вже відмовився відстоювати будь-які територіальні червоні лінії у відповідь на удари по анексованому Росією Криму - окупованій території, яку він контролює вісім років" - дійшли висновку в ISW.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Держдума ввела у кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

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