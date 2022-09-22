Про це він повідомив в етері Еспресо.



"На сьогодні є інформація, що референдум проводитиметься шляхом подомового обходу. У містах оголосили, що у ці дні буде наповнюватися водою водопровідна мережа, і саме тому всім необхідно бути вдома. А по-друге, окупанти розглядають варіант введення комендантської години на час референдуму, щоб забезпечити присутність людей у будинках",- розказав депутат Запорізької обласної ради.



Сергій Лишенко зазначив, щодо того, як буде проводитися референдум, чи буде для галочки знято якесь відео, а потім напишуть потрібний окупантам відсоток, або ж будуть реально відбуватися якісь обходи, то про це нічого невідомо.

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