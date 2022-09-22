Про це він розповів в етері Еспресо.



"21 вересня був інформаційно потужним днем, ми почули заяви про "рефередум" та створення так званих добровольчих батальйонів за указом гауляйтера Сальдо. Ці питання обговорювалися найбільше на Херсонщині, тому що окупанти видали порядок проведення цього дійства, під назвою "референдуму". Вони сказали, що він буде проводитися у формі обходу по будинках та квартирах, тобто такий собі поквартирний обхід будуть робити члени виборчої комісії разом з військовою комісією РФ", - прокоментував депутат Херсонської обласної ради.



Сергій Хлань зауважив щодо цинізму цієї ситуації, коли у ваш дім приходять і запитують: "А ви за входження до складу РФ чи ні?". І якщо людина негативно відповідає, то її відразу арештовують.



"Ми розуміємо, що вони навіть обходити ніде не будуть, бо результати їм вже відомі. Але більший цинізм у тому, що вони навіть не приховують те, що опитування буде відбуватися під дулами автоматів", - підкреслив Хлань.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя

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