Путін підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями"

Укази оприлюднило пропагандистське видання РІА-Новини.

Свої загарбницькі вчинки Путін виправдовує "загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права", які закріплені у статуті ООН.

Укази Путіна про визнання "незалежності" Херсонської і Запорізької області стають "чинними" з 29 вересня.

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