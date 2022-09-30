Путін підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями"
Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Херсонської і Запорізької областей - "незалежними територіями"
Укази оприлюднило пропагандистське видання РІА-Новини.
Свої загарбницькі вчинки Путін виправдовує "загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права", які закріплені у статуті ООН.
Укази Путіна про визнання "незалежності" Херсонської і Запорізької області стають "чинними" з 29 вересня.
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