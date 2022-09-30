Про це йдеться в заяві Європейської ради.

"Ми рішуче відкидаємо та беззастережно засуджуємо незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, основні принципи, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві, Росія ставить під загрозу глобальну безпеку", - заявили члени Євроради в документі.

27 країн-членів ЄС заявили, що "Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитися від цієї незаконної анексії".

Зазначається, що ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія хибного подання території України як території Росії й заяви про те, що війна наразі може відбуватися на території Росії, не похитнуть рішучості країн ЄС.

"Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну. Ми знову заявляємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - додали в заяві.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

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